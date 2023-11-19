العبش: انتهاء الأعمال الأساسية في صالة ركاب مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير العام لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي العبش، انتهاء الأعمال الأساسية في صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي.

وأضاف العبش إلى قرب وصول المنشأ الحديدي للمطار عبر أحد الموانى خلال مدة أقصاها عشرة أيام، حسبما نقلت عنه منصة «حكومتنا» اليوم الأحد.

صالة مطار طرابلس تستقبل أكثر من 6 ملايين مسافر

وأشار مدير الجهاز إلى أن عمليات تركيب المنشأ المعدني لصالة ركاب المطار ستبدأ فور وصوله إلى طرابلس، ليستقبل المطار بعد افتتاحه أكثر من 6 ملايين مسافر سنويا.

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إنجاز أعمال في مطاري بنينا ومصراتة

وأوضح أن صالة ركاب مطار طرابلس ستكون على مساحة 30 ألف متر مربع، مشيرا إلى إنجاز صالة ركاب مطار بنينا في بنغازي بمساحة 13 ألف متر مربع.

كما لفت إلى العمل على إنجاز صالة أخرى في مطار مصراتة بمساحة 15 ألف متر مربع، وذلك في إطار سعي ليبيا إلى التخلص نهائيا من الحظر المفروض على حركة الطيران إليها.