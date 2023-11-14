المواصلات: رفع الاستعداد الأمني قبل استئناف شركات عالمية رحلاتها لمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي، صباح اليوم الثلاثاء، رفع مستوي الاستعداد الأمني في المطارات، قبل بدء تشغيل عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار معيتيقة.

جاء ذلك خلال لقاء الشهوبي اللجنة التوجيهية لأمن الطيران، التي تضم مسؤولين عن الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ الإجراءات الأمنية في المطارات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

نقاط قصور في المطارات رصدتها فرق التدقيق الدولية

وحسب الوزارة، فإن اللجنة تعمل على إعادة النظر في بدائل إضافية، لتحقيق مستويات أعلى من الاستجابة لمتطلبات التشغيل الآمن للحركة الجوية، ووضع حلول للعديد من المظاهر السلبية ونقاط القصور الواردة في تقارير فرق التدقيق الدولية.

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مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطيران المدني

وفي سبتمبر الماضي، استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد انقطاع دام نحو عشرة أعوام، على الرغم من الحظر الأوروبي على الشركات الليبية. وفي الشهر نفسه، زار وفد تركي ليبيا بصحبة طاقم فني، بغرض دراسة عودة الطيران التركي إلى مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا.

من لقاء الشهوبي واللجنة التوجيهية لأمن الطيران، 14 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)

من لقاء الشهوبي واللجنة التوجيهية لأمن الطيران، 14 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)