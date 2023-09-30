مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطيران المدني

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت مصلحة الطيران المدني، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع سلطات الطيران المدني الإيطالية، للتعاون في مجال الطيران المدني

تستهدف مذكرة التفاهم تطوير التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وتسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات عارضة ومنتظمة. واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بين البلدين في وقت لاحق، وفق وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقع على مذكرة التفاهم من الجانب الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني محمد محمد شليبك، ورئيس سلطات الطيران المدني الإيطالية بييرلويجي دي بالما. وأعرب وكيل وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لشؤون النقل الجوي، خالد سويسي، عن ارتياحه لرغبة الجانب الإيطالي في التعاون وتطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.

انطلاق أول رحلة من طرابلس إلى روما

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات. الرحلة، التي انطلقت في العاشرة صباحا من مطار معيتيقة، سيرتها شركة طيران «سماء المتوسط» الخاصة.

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وفي 24 يوليو الماضي، سيرت الخطوط الإيطالية ITA رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، على متنها رئيس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا في سبتمبر الجاري، ضمن جهود مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

من توقيع مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، 30 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

من توقيع مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، 30 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

من توقيع مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، 30 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

من توقيع مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، 30 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)