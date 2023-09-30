انطلاق أول رحلة طيران من طرابلس لروما بعد توقف 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم السبت، أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.

الرحلة التي انطلقت في العاشرة صباحا من مطار معيتيقة، سيرتها شركة طيران «سماء المتوسط» الخاصة.

وفي 24 يوليو الماضي، سيرت الخطوط الإيطالية ITA ، رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، على متنها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا في شهر سبتمبر الجاري، ضمن جهود مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

وأشار المسؤولون الليبيون، بشكل دائم، إلى التحسينات الأمنية التي أُدخلت على نظام الملاحة الجوية، وسمحت لشركات الطيران بتسيير رحلات نحو وجهات مثل تركيا ومالطا ومصر وتونس.

وفي ديسمبر العام 2014، وبعد معركة مطار طرابلس (يوليوـ أغسطس 2014) وما شهده المطار من دمار واندلاع حرب أهلية أدت إلى انقسام سياسي، حظر الاتحاد الأوروبي جميع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وقطاع الطیران.

شركات ليبية على قائمة الحظر

واعتبرت مفوضة النقل الأوروبي فيوليتا بولك إن تطورات الاحداث حينها في ليبيا، تمنع هيئة الطيران المدني من «الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بسلامة قطاع الطيران الليبي»، لتدرج الهيئة سبع شركات ليبية على قائمة الحظر بينها الخطوط «الإفريقية» وشركة «ليبيا للطيران» و«الخطوط الجوية الليبية».

وأبقت المفوضية الأوروبية جميع شركات الطيران المعتمدة في ليبيا في «القائمة السوداء»،، لعدم استيفائها معايير السلامة، ومنعها من دخول أجوائها، وهو القرار الذي يكبد الشركات والحكومة خسائر سنوية بملايين الدولارات.

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ومنذ العام 2014 وحتى العام 2023 ظلت الرحلات الجوية مع أوروبا معلقة، حتى أصبحت إيطاليا ثاني دولة أوروبية، بعد مالطا، تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا بعد مفاوضات أجرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة معها في مارس الماضي.

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023.

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023.

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما. 30 سبتمبر 2023. (حكومتنا)