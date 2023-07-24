الدبيبة يصل طرابلس على متن رحلة تجريبية للخطوط الجوية الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى العاصمة طرابلس قادما من روما على متن رحلة تجريبية لشركة الخطوط الجوية الإيطالية هي الولى إلى ليبيا منذ انقطاع الرحلات التجارية بين البلدين 10 سنوات.

وبثت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» لحظات وصول طائرة الخطوط الجوية الإيطالية إلى مطار معيتيقة وهبوطها بسلام وعلى متنها الدبيبة والوفد المرافق له وعدد من المسافرين القادمين من روما. حيث كان في استقباله وزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلس والسفير الإيطالي لدى ليبيا وعدد من المسؤولين.

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وقال الدبيبة في تصريحات للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله إن رحلة اليوم هي «رحلة تجريبية» لشركة الخطوط الجوية الإيطالية إلى طرابلس، منوها إلى أن «الرحلات التجارية للمواطنين ستنطلق في سبتمبر القادم بشكل رسمي».

ارتفاع نسبة الموافقة على منح التأشيرات لليبيين إلى نحو 75%

وأكد الدبيبة «ارتفاع نسبة الموافقة على منح التأشيرات لليبيين إلى نحو 75%»، مشيدا بالحكومة الإيطالية وعلى رأسها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وموظفي الطيران المدني الإيطالي والليبي ووزارة المواصلات.

وعن مشاركته في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عقد في روما أمس الأحد، قال الدبيبة «أوصلنا صوت الشعب الليبي إلى العالم في ملف الهجرة، وأكدنا موقفنا الرافض للتوطين، وأحقيتنا في الحصول على الدعم الدولي سياسيا وأمنيا»، مشيرا إلى تأكيده «دائما أن أولويتنا في العلاقات الخارجية هي مصلحة الشعب الليبي».

الدبيبة متحدثا للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله على متن الخطوط الإيطالية قادما من روما، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

الدبيبة متحدثا للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله على متن الخطوط الإيطالية قادما من روما، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

الدبيبة متحدثا للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله على متن الخطوط الإيطالية قادما من روما، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

الدبيبة متحدثا للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله على متن الخطوط الإيطالية قادما من روما، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

الدبيبة متحدثا للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله على متن الخطوط الإيطالية قادما من روما، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

استقبال الدبيبة لدى نزوله من طائرة الخطوط الإيطالية بمطار معيتيقة، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

استقبال الدبيبة لدى نزوله من طائرة الخطوط الإيطالية بمطار معيتيقة، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

طائرة الخطوط الإيطالية بمطار معتيقة، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

استقبال الدبيبة لدى نزوله من طائرة الخطوط الإيطالية بمطار معيتيقة، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)

استقبال الدبيبة لدى نزوله من طائرة الخطوط الإيطالية بمطار معيتيقة، الإثنين 24 يوليو 2023. (فيديو)