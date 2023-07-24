بجواز السفر والتذكرة.. الدبيبة يعلن السفر من روما إلى طرابلس بعد توقف الرحلات لسنوات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إنه يستقل طائرة الخطوط الجوية الإيطالية المتوجهة من روما إلى طرابلس، في رحلة هي الأولى بعد توقف عدة سنوات.

ونشر الدبيبة صورة لتذكرة السفر وجوازه الشخصي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق نسبت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)، إلى مصادر ليبية لم تسمها القول إنه من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية اليوم الساعة 1.30 بعد الظهر (يتوقيت طرابلس وروما) مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة روما لتصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس قرابة الساعة 2.45 بعد الظهر، على أن يجري تشغيل الخط الجوي بشكل منتظم في المستقبل القريب.

الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف لسنوات

الدبيبة: استئناف أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا

ويوم الأحد، أكد الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما أن «استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى»، مضيفا «سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي».