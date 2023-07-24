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بجواز السفر والتذكرة.. الدبيبة يعلن السفر من روما إلى طرابلس بعد توقف الرحلات لسنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 02:34 مساء
بجواز السفر والتذكرة.. الدبيبة يعلن السفر من روما إلى طرابلس بعد توقف الرحلات لسنوات
تذكرة الدبيبة وجواز سفره في الرحلة المتوجهة من روما إلى طرابلس، 24 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للدبيية)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إنه يستقل طائرة الخطوط الجوية الإيطالية المتوجهة من روما إلى طرابلس، في رحلة هي الأولى بعد توقف عدة سنوات.

ونشر الدبيبة صورة لتذكرة السفر وجوازه الشخصي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق نسبت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)، إلى مصادر ليبية لم تسمها القول إنه من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية اليوم الساعة 1.30 بعد الظهر (يتوقيت طرابلس وروما) مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة روما لتصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس قرابة الساعة 2.45 بعد الظهر، على أن يجري تشغيل الخط الجوي بشكل منتظم في المستقبل القريب.

الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف لسنوات 
الدبيبة: استئناف أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا

ويوم  الأحد، أكد الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما أن «استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى»، مضيفا «سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي».

قرار رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي
في 9 يوليو الجاري، قال الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها، رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، وفق تغريدة عبر الحساب الرسمي للدبيبة على موقع «تويتر». وأضاف: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمّن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة، لتسهيل التنقل على مواطنينا».

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