الدبيبة: نتوقع افتتاح مطار طرابلس منتصف 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قطع شوط كبير في مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، متوقعا افتتاحه منتصف العام المقبل.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، بندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

تطوير صالات الركاب في المطارات

وأضاف الدبيبة: «شرعت مؤسساتنا في مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للطيران المدني، وإدماج القطاع الليبي في الأجواء الدولية».

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وأشار إلى تطوير صالة كبار الزوار في مطار معيتيقة الدولي، وإنشاء صالات ركاب في المطارات الصغيرة الأخرى.