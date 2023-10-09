سفير قطر: فريق فني يطلع على استعدادات مطار معيتيقة لاستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، وصول فريق فني من هيئة الطيران المدني القطرية إلى طرابلس، للاطلاع على استعدادات مطار معيتيقة تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والدوحة.

وقال الدوسري في تصريح لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إن «هناك تعاونًا كبيرًا» بين هيئة الطيران المدني القطرية ومصلحة الطيران المدني الليبية، مشيرًا إلى أن الفريق القطري سيبحث مع المسؤولين الليبيين إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

عودة الخطوط القطرية إلى ليبيا

وأكد الدوسري حرص دولة قطر على فتح الأجواء وتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين الدوحة وطرابلس، موضحًا أن الفريق الفني القطري جاء «للتباحث مع الجانب الليبي بشأن الترتيبات اللوجيستية في مطار معيتيقة تمهيدًا لفتح وإعادة الخطوط القطرية إلى مدينة طرابلس».

كما أكد الدوسري أن «دولة قطر تحرص كل الحرص على رفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا، ومستعدون للتعاون الدولي بشأن الحظر على دولة ليبيا الشقيقة».

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وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة خلال ندوة نظمتها وزارة المواصلات اليوم، إن هناك محادثات مع شركتي الخطوط التركية والقطرية لعودة انطلاق رحلاتهما من ليبيا.

وفي 28 سبتمبر، أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون النقل الجوي، خالد سويسي، أن فرق التدقيق بهيئة الطيران المدني القطري ستجري زيارة ميدانية لتفقد معيتيقة في طرابلس وبنينا في بنغازي ومصراتة، في أكتوبر القادم.