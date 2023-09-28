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فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 09:07 مساء
فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر
مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع قطر في مجال الطيران المدني، 28 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)
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أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، أن فرق التدقيق بهيئة الطيران المدني القطري ستجري زيارة ميدانية لتفقد ثلاثة مطارات ليبية في أكتوبر القادم.

وأوضح سويسي في تصريح لمنصة «حكومتنا» اليوم الخميس، أن فرق التدقيق التابعة لهيئة الطيران المدني القطرية ستجري زيارات ميدانية إلى مطارات معيتيقة في طرابلس وبنينا في بنغازي ومصراتة، أكتوبر القادم.

استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وقطر
وأضاف سويسي أن الفرق القطرية ستطلع خلال زيارتها الميدانية على استعدادات المطارات الليبية تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر، وعودة الخطوط القطرية إلى ليبيا.

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وأعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في وقت سابق اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين مصلحة الطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر.

تعزيز تسهيلات الطيران المدني بين طرابلس والدوحة
وقالت منصة «حكومتنا» إن مذكرة التفاهم الموقعة «تأتي في إطار تعزيز تسهيلات الطيران المدني بين طرابلس والدوحة، وتشمل تشغيل قنوات التعاون المشترك في مجال إدارة الحركة الجوية، وخدمات الأرصاد الجوية، والشؤون القانونية، وتبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية».

وحضر مراسم توقيع مذكرة تفاهم التعاون كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، والوفد القطري برئاسة سفير دولة قطر في ليبيا خالد الدوسري، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالوكالة محمد الهاجري.

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