حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم في الطيران المدني مع قطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين مصلحة الطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

ووقع المذكرة بالأحرف الأولى من الجانب الليبي رئيس مصلحة الطيران محمد شليبك ومن الجانب القطري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالوكالة محمد فالح الهاجري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

اتفاقية للتعاون في مجال الطيران المدني

وقال وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي إن المذكرة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بشكل عام، وتهدف إلى وضع إطار عمل بين الطرفين في تطوير وتشغيل قنوات التعاون المشترك بينهما.

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وتغطي المذكرة مجالات التعاون في «السلامة الجوية وإدارة الحركة الجوية وأمن وتسهيلات الطيران المدني وخدمات الأرصاد الجوية والشؤون القانونية وتبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية».

توقيع مذكرة تفاهم مع قطر في مجال الطيران المدني، 28 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)