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أول تعليق إيطالي بعد قرار رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 01:35 مساء
أول تعليق إيطالي بعد قرار رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي
وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني في العاصمة طرابلس، 9 يوليو 2023. (حكومتنا)
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أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا البيريني، عزم بلاده الاستمرار في التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إخطاره بقرار إيطاليا رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

جاء تصريح السفير الإيطالي  خلال لقاء اللجنة المشكلة من قِبل رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لرفع الحظر الجوي عن المطارات، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، والوفد المرافق، حيث أبلغ الوفد الإيطالي الجانب الليبي بقرار الحكومة الإيطالية رفع حظر الطيران المدني الليبي إلى إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية، وفق منصة «حكومتنا».

وخلال اللقاء، بحث الطرفان آخر المستجدات التي خلصت إليها الفرق الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة، ونتائج الزيارة الميدانية، في مايو الماضي، المتعلقة بالتدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية، والبرنامج الزمني المتعلق بفتح مجال الطيران، وإعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين.

في وقت سابق اليوم الأحد، قال الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم، وفق تغريدة عبر الحساب الرسمي للدبيبة على موقع «تويتر». وأضاف: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا»

اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا
حسب بيان نشرته «حكومتنا»، اتفق اللافي مع السفير الإيطالي على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي، لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس القادم، على أن تقلع أولى الرحلات التجارية المباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.

حضر الاجتماع عن الجانب الفني الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، والفريق الفني المرافق له، وعن الجانب الإيطالي مدير مؤسسة الطيران الإيطالي، والفريق الفني التابع له.

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