أول تعليق إيطالي بعد قرار رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا البيريني، عزم بلاده الاستمرار في التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إخطاره بقرار إيطاليا رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

جاء تصريح السفير الإيطالي خلال لقاء اللجنة المشكلة من قِبل رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لرفع الحظر الجوي عن المطارات، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، والوفد المرافق، حيث أبلغ الوفد الإيطالي الجانب الليبي بقرار الحكومة الإيطالية رفع حظر الطيران المدني الليبي إلى إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية، وفق منصة «حكومتنا».