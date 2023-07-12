مصلحة الطيران المدني تبحث تدريب عناصرها في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك مع السكرتير الأول والملحق الأمني لسفارة المملكة الهولندية بطرابلس تدريب عناصر أمن المصلحة في المطارات الهولندية.

وأعرب الملحق الهولندي عن رغبة بلاده في معرفة مستوى المعايير والقواعد المتبعة في الإجراءات الأمنية المطبقة في مطار معيتيقة الدولي، ومستوى تأهيل وقدرات العناصر العاملة بمجال أمن الطيران، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ويأتي اللقاء في إطار التقييم الدوري لمدى تحسن مستوى الأداء العام في مجال أمن الطيران في ليبيا، إذ تطرق أيضا لخطة المصلحة للاستجابة لمتطلبات تطوير أمن الطيران.