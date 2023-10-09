الدبيبة: محادثات مع الخطوط التركية والقطرية لعودة رحلاتهما إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن هناك محادثات مع شركتي الخطوط التركية والقطرية لعودة انطلاق رحلاتهما من ليبيا.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، بندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

اتفاق مع قطر في مجال الطيران المدني

وأشار الدبيبة إلى الاتفاق الموقع في نهاية شهر سبتمبر الماضي بين مصلحة الطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الهادفة إلى وضع إطار عمل بين الطرفين في تطوير وتشغيل قنوات التعاون المشترك بينهما.

- الدبيبة: نتوقع افتتاح مطار طرابلس منتصف 2024

ولفت إلى نجاح جهود الحكومة في ترميم بعض مما هدمته سنوات الحرب، كما بدأت مؤسساتها تنفيذ مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للطيران خاصة.