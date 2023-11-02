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الشهوبي يبحث إجراءات عودة رحلات الخطوط التركية إلى المطارات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 02:05 مساء
الشهوبي يبحث إجراءات عودة رحلات الخطوط التركية إلى المطارات الليبية
الشهوبي وسفير تركيا، 2 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)
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بحث وزير المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الشهوبي مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز تنفيذ إجراءات ما اتفق عليه بشأن تسيير الرحلات الجوية للخطوط التركية للمطارات الليبية.

وأعرب عن تقديره لنتائج اجتماعات مصلحة الطيران المدني الليبي وهيئة الطيران التركية خلال الفترة الأخيرة، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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كما أشاد الشهوبي بعمق العلاقات بين البلدين من خلال التعاون الجاري في المجالات كافة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي ورئيس مصلحة الطيران المدني الدكتور محمد شليبك ومدير مكتب التعاون الفني بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم ومستشار العلاقات الدولية بمكتب الوزير علي الصيد القمودي.

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