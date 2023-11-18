مدير جهاز مشروعات المواصلات: اقتراب تركيب المنشأ المعدني لصالة ركاب مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير العام لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش اليوم السبت أن المنشأ المعدني لصالة ركاب مطار طرابلس الدولي سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف العبش أنه سيجري تركيب المنشأ فور وصوله لتستقبل صالة المطار بعد افتتاحه أكثر من 6 ملايين مسافر سنويا، حسبما أكدت صفحة «عودة الحياة» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

اكتمال إعادة تأهيل سوق بني وليد القديم

وأشارت الصفحة إلى اكتمال أعمال إعادة تأهيل وتطوير سوق بني وليد القديم الواقع في مركز المدينة.

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يشمل المشروع صيانة 28 محلاً تجاريًا، بالإضافة إلى رصف وتوسعة الطريق المحيط بالسوق والبالغ مساحته 6600 متر مربع.

سوق بني وليد القديم بعد إعادة تأهيله. (صفحة عودة الحياة التابعة لحكومة الدبيبة)