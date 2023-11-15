الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أخطر وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بموعد استكمال الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها في مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة.

وعقد الدبيبة اجتماعا مع الشهوبي في مقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة الأعمال المنفذة في مطار طرابلس العالمي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الشهوبي قدم للدبيبة موقف الأعمال المنفذة في المطار، والتوريدات اللازمة، والأعمال الإضافية لاستكمال الجاهزية اللازمة، مشيدا بتعاون كل المؤسسات لاستكمال المشروع.

الموعد المعتمد لاستكمال مطار طرابلس العالمي

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشهوبي أكد للدبيبة «سير العمل وفق الخطة المعتمدة من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات». وأفاد بأن «الموعد المعتمد لاستكمال أعمال المشروع سيكون في منتصف العام القادم».

من جهته، شدد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، وتسهيل كل الإجراءات، لاستمرار العمل بالمشروع، ومتابعة التقارير الصادرة عن المكتب الاستشاري من أجل ضمان التنفيذ وفق الجدول الزمني.