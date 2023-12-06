ترحيل 1032 مهاجرا من ليبيا خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى دولهم من ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي 1032 مهاجرًا من مختلف الجنسيات، وفق إحصائية حديثة صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحسب الإحصائية، فقد جرى ترحيل 581 مهاجرًا مصريًا عبر منفذ امساعد البري، و57 سودانيًا و171 تشاديًا عن طريق فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة.

في حين جرى ترحيل سوريين اثنين و133 بنغاليًا و82 باكستانيًا وصينيًا وثلاثة نيجيريين ونيجري عبر مطار بنينا الدولي.

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والأسبوع الماضي، أوصى وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس، بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والترويج لإطار قانوني يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، مؤكدين الالتزام بخطة العمل العشرية ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وأطلق الوزراء إعلان طرابلس، الذي دعا إلى وضع إطار قانوني لحماية العمال وإنشاء إطار صحي في بيئة العمل، وتعزيز دور مؤسسات تجمع دول الساحل والصحراء وإيجاد آلية لإعادة تفعيلها، كذلك ضرورة الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو دول شمال القارة السمراء.