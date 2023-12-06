«المباحث الجنائية» يبحث سبل تبادل المعلومات مع إيطاليا بمجال الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وفد من وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، سبل تبادل المعلومات مع إيطاليا بمجال الهجرة.

وزار الوفد الليبي جهاز الشرطة الجنائية الإيطالية، خلال زيارة التي استمرت ليومين، عُقدت خلالها اجتماعات مع مدير الشرطة الجنائية الإيطالية اللواء الساندرو جوليانو، والمدير العام للإدارة المركزي للهجرة وشرطة الحدود اللواء كلاوديو جالزيرانو وعدد من روؤساء المكاتب والأقسام بالجهاز، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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محادثات ليبية إيطالية في مجال الهجرة

وأضاف البيان أن هذه الاجتماعات بحثت سبل توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك تفكيك عصابات الهجرة غير الشرعية وتجار البشر.

ووصل العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وفد فني من المحكمة الأوروبية لمراجعة حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الإنمائي للطوارئ من أجل أفريقيا، وذلك لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة، بحسب وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وفي 25 نوفمبر المنقضي، احتضنت العاصمة الإيطالية (روما) لقاء ثلاثيا، جمع وزراء داخلية إيطاليا وليبيا وتونس، وذلك لإيجاد حلول عاجل للهجرة غير الشرعية، وإعادة المهاجرين طوعيًا إلى بلدانهم.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا نحو 175 ألف مهاجر من النيجر (25% من إجمالي السكان المهاجرين)، ونحو 166 ألفا من الجنسية المصرية (24%)، بالإضافة إلى نحو 123 ألفا و600 مهاجر من تشاد (18%)، ونحو 30 ألفا من نيجيريا (4%)، و14 ألفا و700 تقريبا من غانا (2%)، و12 ألفا و500 من مالي (أقل من 2%).