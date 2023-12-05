وفد أوروبي يزور طرابلس لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل العاصمة طرابلس وفد فني من المحكمة الأوروبية لمراجعة حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الإنمائي للطوارئ من أجل أفريقيا، وذلك لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة، بحسب وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وزار الوفد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، نقطة إنزال المهاجرين في ميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل، ومقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بناء على تعليمات الوزير المكلف عماد الطرابلسي، وفي إطار التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه خلال زيارة الوفد الأووبي جرى «تقييم دعم الاتحاد الأوروبي المقدم إلى الدولة الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، والدعم المقدم إلى الجهات الأمنية المعنية بهذه المجالات، لمكافحة هذه الظاهرة، من هجرة غير شرعية وتجارة البشر والتهريب ومكافحة الجريمة العابرة للوطنية».

وأشارت الوزارة إلى أن جولة الوفد الأوروبي جرت بحضور مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس قسم المنظمات الأوروبية بإدارة العلاقات والتعاون الدولي، ومساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعضاء عن إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

زيارة الوفد الأوروبي إلى مكتب ترحيل المهاجرين في طرابلس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزار الداخلية)

زيارة الوفد الأوروبي إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس ومقر جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزار الداخلية)

زيارة الوفد الأوروبي إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزار الداخلية)

زيارة الوفد الأوروبي إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزار الداخلية)

زيارة الوفد الأوروبي إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزار الداخلية)