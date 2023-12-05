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اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 04:05 مساء
اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
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وقع مركز الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع مؤسسة «بيرسون» للتدريب والتعليم البريطانية في مجال التدريب والتأهيل والاستشارات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المؤسسة البريطانية في العاصمة لندن بحضور وزير العمل علي العابد الرضا ووكيل الوزارة لشؤون الاستخدام علي الماقوري ومدير عام مركز ضمان الجودة فتحي الحباسي، والقائم بأعمال السفارة بلندن خالد أجويدة ومبعوث رئيس الوزارء البريطاني إلى ليبيا إيفون فوفارغ والمدير التنفيذي لمؤسسة «بيرسون» مايكل هاولز ورئيس مجلس الأعمال البريطاني الليبي بيتر مليت، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وقدم المسؤولون في مؤسسة «بيرسون» عرضًا مفصلًا عن تاريخ المؤسسة ومخرجاتها في مجال اللغة والاختبارات والتأهيل المهني، كما ناقش الطرفان التعاون لتحديد الاحتياجات والمتطلبات التي تستهدف تطوير الكادر الإدراي وإعادة الهيكلة المؤسسية وتطوير المهارات.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية، 5 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
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