تحضيرات للربط الإلكتروني بين ليبيا وتونس في مجال القوى العاملة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المهندس علي العابد الرضا اليوم الأربعاء مع وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي عبدالقادر الجمالي على التحضير لاجتماع وزاري للربط الإلكتروني لتنظيم سوق العمل بالبلدين، والحد من الهجرة غير النظامية، وإعداد المدربين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني.

والتقى علي العابد الرضا الجمالي والوفد المرافق له بحضور السفير التونسي الأسعد العجيلي، والملحق العمالي بالسفارة الليبية بتونس السائح أبودربالة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة سليمان جمعة، حسب بيان الوزارة. وأكد الوزير «عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتناول اللقاء آليات التعاون المشترك في مجال العمل والتأهيل المهني، وذلك عبر تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين».

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وثمن وزير التشغيل التونسي «دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بما في ذلك العمالة التونسية»، وبارك الوزير التونسي «نجاح مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء»، مثنيًا على «دور ليبيا في تفعيل آليات العمل المشترك على مستوى التجمع لما يمثله ملف الأيدي العاملة من أهمية اقتصادية».

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وشاركت تونس في اجتماع وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، حيث أوصى الوزراء «بوضع إطار قانوني لحماية العمال وإنشاء إطار صحي في بيئة العمل»، و«تعزيز دور مؤسسات تجمع دول الساحل والصحراء وإيجاد آلية لإعادة تفعيلها»، كذلك ضرورة «الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو دول شمال القارة السمراء»، وفق منصة حكومتنا.