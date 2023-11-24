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العابد يبحث تشكيل لجنة مشتركة مع قطر لتعزيز التعاون في قطاع العمل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 11:01 صباحا
العابد يبحث تشكيل لجنة مشتركة مع قطر لتعزيز التعاون في قطاع العمل
لقاء العابد في العاصمة الأذرية باكو مع نظيره القطري، 23 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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بحث وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا في العاصمة الأذرية باكو مع نظيره القطري علي بن صميخ المري تعزيز التعاون بين ليبيا وقطر في مختلف المجالات لا سيما في قطاع العمل من تدريب وتأهيل وتنظيم سوق العمل.

وجاء لقاء العابد والمري على هامش مشاركتهما في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في باكو، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

العابد يؤكد على أهمية التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتأهيل المهني

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد العابد أهمية تعزيز التعاون في المجالات كافة خاصة في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل المهني، داعيا إلى التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك لتعزيز مفهوم التكافل الإسلامي الدولي والحضور العالمي لحفظ حقوق شعوب الدول الإسلامية.

وشهد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الماضي افتتاح مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي وهو مؤسسة متخصصة أنشئت حديثًا ومقرها باكو في أذربيجان لتقديم الخدمات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

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