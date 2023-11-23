العابد يؤكد على أهمية التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتأهيل المهني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات كافة، خاصة في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل المهني، داعيا إلى التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك «لتعزيز مفهوم التكافل الإسلامي الدولي والحضور العالمي لحفظ حقوق شعوب الدول الإسلامية» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك في كلمة العابد أمام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

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وقالت وزارة العمل والتأهيل إن المؤتمر شهد افتتاح مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو مؤسسة متخصصة أنشئت حديثًا ومقرها باكو في أذربيجان لتقديم الخدمات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة الخامسة للمؤتمر نظمتها منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار «الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتوظيف في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي» وبمشاركة وزراء العمل في الدول الأعضاء في المنظمة.

أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالعاصمة الأذربيجانية باكو. (وزارة العمل والتأهيل)

أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالعاصمة الأذربيجانية باكو. (وزارة العمل والتأهيل)

أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالعاصمة الأذربيجانية باكو. (وزارة العمل والتأهيل)