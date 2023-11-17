تسليم 520 عائلة في درنة صكوك الدفعة السابعة من التعويضات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب توزيع الدفعة السابعة من صكوك التعويضات على المتضررين من السيول والفيضانات في درنة.

وأوضح بيان للحكومة، اليوم الجمعة، أن وكيل عام وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة التعويضات، السيد أبوبكر الزوي، سلم الصكوك إلى نحو 520 عائلة من المتضررين، بحضور عضو اللجنة اللواء أكرم المسماري.

جرت عملية التوزيع في المسرح الشعبي بدرنة أمس الخميس، ليصل عدد من سلمت لهم الصكوك خلال الدفعات السبع إلى 2005 عائلات.

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دفعات التعويضات لم تنته

وأضاف البيان أن التوزيع جرى تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السربعة أسامة حماد، بينما أشرفت على تسليم الصكوك اللجنة المُكلفة من قوات «القيادة العامة»، بحضور آمر الغرفة الأمنية الموقتة في درنة الفريق باسط بوغريس، وأعضاء لجنة الحصر.

وأكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب «الاستمرار في توزيع الصكوك على مستحقيها إلى أن يتسلم جميع المتضررين مستحقاتهم».

جانب من عملية توزيع الدفعة السابعة من صكوك التعويضات للمتضررين من العاصفة دانيال، 17 نوفمبر 2023 المسرح الشعبي درنة (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من عملية توزيع الدفعة السابعة من صكوك التعويضات للمتضررين من العاصفة دانيال، 17 نوفمبر 2023 المسرح الشعبي درنة (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من عملية توزيع الدفعة السابعة من صكوك التعويضات للمتضررين من العاصفة دانيال، 17 نوفمبر 2023 المسرح الشعبي درنة (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)