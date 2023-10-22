تسليم 156 عائلة متضررة من فيضانات درنة صكوك التعويضات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها سلمت الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات لـ156 عائلة متضررة من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية والمسجلة لدى منظومة الحصر.

وشهد المسرح الوطني بمدينة درنة مساء أمس السبت عملية تسليم الدفعة الرابعة بإشراف اللجنة المكلفة من الحكومة وقوات القيادة العامة، حسب بيان صادر عن الحكومة.

توزيع الصكوك على دفعات لضمان وصولها لجميع المستحقين

وأوضح البيان أن التسليم جرى على تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، رئيس مجلس وزراء الحكومة أسامة حماد.

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وبلغ عدد المستلمين حوالي 156 عائلة، فيما يجرى الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها من درنة على دفعات حتى ضمان حصول جميع المسجلين بمنظومة الحصر على تعويضاتهم، وفق البيان.

تسليم الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من الفيضانات في درنة، المسرح الوطني درنة، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)

تسليم الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من الفيضانات في درنة، المسرح الوطني درنة، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)

تسليم الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من الفيضانات في درنة، المسرح الوطني درنة، 21 أكتوبر 2023 (حكومة أسامة حماد)