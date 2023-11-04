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عقيلة صالح يدعو لاستكمال تعويض المتضررين من فيضانات درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 05:33 مساء
عقيلة صالح يدعو لاستكمال تعويض المتضررين من فيضانات درنة
جانب من لقاء عقيلة صالح مع وكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر امصادف يونس ومندوب وزارة الداخلية باللجنة اللواء أكرم المسماري، 4 نوفمبر 2023 (مجلس النواب)
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دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الاستمرار في استكمال أعمال حصر وتعويض المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح مع رئيس لجنة الحصر والتعويضات وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من المجلس بوبكر امصادف يونس، ومندوب وزارة الداخلية باللجنة اللواء أكرم المسماري، وفق بيان صادر عن المجلس اليوم السبت.

عقيلة صالح: ندعم جهود إعادة إعمار درنة
أكد رئيس مجلس النواب «دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة نتيجة السيول والفيضانات التي أضرت بها».

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تسليم عشرات العائلات تعويضات عن دمار منازلهم 
وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تسليم 216 عائلة متضررة من الفيضانات ببلدية عمر المختار صكوك التعويضات.

وأكدت الحكومة «تعويض أصحاب 172 منزلًا غمرتهم المياه، إضافة إلى 27 منزلًا تأثرت جزئيًا، و17 منزلًا أُزيلت بالكامل»، جراء الفيضان.

وبدأت حكومة أسامة حماد الشهر الماضي تسليم صكوك التعويضات للمتضررين بمناطق الجبل الأخضر، ونوهت بأن تلك العملية تجري بالتنسيق مع القيادة العامة.

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