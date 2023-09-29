  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد: بدء صرف تعويضات متضرري «دانيال» الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 03:48 مساء
حكومة حماد: بدء صرف تعويضات متضرري «دانيال» الأسبوع المقبل
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
alwasat radio

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة المتوسطة «دانيال» مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء وكيل وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة الحصر والتعويضات، أبوبكر امصادف، ووكيل وزارة الداخلية، فرج أقعيم، ورئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء توفيق المسماري، مع عمداء 14 بلدية من أصل 17 بلدية متضررة من العاصفة المدمرة التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من الشهر الجاري، وفق بيان صادر عن الحكومة.

تسليم صكوك التعويضات إلى البلديات المتضررة
وشهد الاجتماع تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، ومن ثم تسليم صكوك التعويضات إلى عميد كل بلدية على حدة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تسليم هذه الصكوك إلى المواطنين عن طريق اللجنة المشكلة داخل كل بلدية، ووفق الآلية المعتمدة للتعويض.

حماد يوافق على تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة جراء «دانيال»
«دانيال» يُفاقم الأوضاع الصحية: نقص في الأدوية.. والمستشفيات الميدانية تخفف الآلام (فيديو)
بينها إنشاء صندوق للإعمار.. 10 قرارات خلال اجتماع حكومة حماد في درنة

وطالبت لجنة الحصر والتعويضات المتضررين جميعهم بمراجعة بلدياتهم، مؤكدة رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، عن نتائج هذه الأعمال.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن «دانيال» 4154 حالة، بعد انتشال ست جثث أمس الخميس، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

قرارات حكومة حماد خلال اجتماعها في درنة
وخلص اجتماع الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء الماضي، إلى اتخاذ عدة قرارات صبت في مصلحة إعادة إعمار المناطق المتضررة بالشرق الليبي.

ومن بين هذه القرارات الموافقة على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة، فضلا عن سحب مشروعات الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة، وإعطاء مهلة أسبوعين، للبدء في استكمالها. وفي حالة عدم حدوث ذلك، يُجرى التعاقد مع شركات أخرى، وفق منشور على صفحة الحكومة، الأربعاء، بموقع «فيسبوك».

كما أعطت الحكومة مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة، للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع، وتغيير الجهة المنفذة فورا. وأكدت تنظيم مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من أكتوبر المقبل.

اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد

أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد
الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023

الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023
للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض

للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض
في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»

في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»
هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر

فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر
عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)

عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)
القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو
«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟

«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة

شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة
حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم ...
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية
«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة ...
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي
بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي...
المزيد
«تقرير الخبراء» يرصد الشبكة العسكرية والاقتصادية لصدام حفتر
«تقرير الخبراء» يرصد الشبكة العسكرية والاقتصادية لصدام حفتر...
واشنطن تحث الليبيين على إنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات
واشنطن تحث الليبيين على إنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار ......
«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح المفروض على ليبيا غير فعال
«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح ......
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ......
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا...
المزيد