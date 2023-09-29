حكومة حماد: بدء صرف تعويضات متضرري «دانيال» الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة المتوسطة «دانيال» مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء وكيل وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة الحصر والتعويضات، أبوبكر امصادف، ووكيل وزارة الداخلية، فرج أقعيم، ورئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء توفيق المسماري، مع عمداء 14 بلدية من أصل 17 بلدية متضررة من العاصفة المدمرة التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من الشهر الجاري، وفق بيان صادر عن الحكومة.

تسليم صكوك التعويضات إلى البلديات المتضررة

وشهد الاجتماع تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، ومن ثم تسليم صكوك التعويضات إلى عميد كل بلدية على حدة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تسليم هذه الصكوك إلى المواطنين عن طريق اللجنة المشكلة داخل كل بلدية، ووفق الآلية المعتمدة للتعويض.

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بينها إنشاء صندوق للإعمار.. 10 قرارات خلال اجتماع حكومة حماد في درنة

وطالبت لجنة الحصر والتعويضات المتضررين جميعهم بمراجعة بلدياتهم، مؤكدة رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، عن نتائج هذه الأعمال.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن «دانيال» 4154 حالة، بعد انتشال ست جثث أمس الخميس، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

قرارات حكومة حماد خلال اجتماعها في درنة

وخلص اجتماع الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء الماضي، إلى اتخاذ عدة قرارات صبت في مصلحة إعادة إعمار المناطق المتضررة بالشرق الليبي.

ومن بين هذه القرارات الموافقة على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة، فضلا عن سحب مشروعات الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة، وإعطاء مهلة أسبوعين، للبدء في استكمالها. وفي حالة عدم حدوث ذلك، يُجرى التعاقد مع شركات أخرى، وفق منشور على صفحة الحكومة، الأربعاء، بموقع «فيسبوك».

كما أعطت الحكومة مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة، للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع، وتغيير الجهة المنفذة فورا. وأكدت تنظيم مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من أكتوبر المقبل.

اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)

اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)

اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)

اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)

اجتماع مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع لجنة تعويضات متضرري العاصفة «دانيال»، 29 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)