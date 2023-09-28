حماد يوافق على تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

وافق رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد على تخصيص مبلغ مالي للأسر النازحة جراء العاصفة «دانيال» كبدل إيجار، وذلك وفق مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت الوزارة إن فرقها حصرت الأسر المتضررة في المناطق المنكوبة، والمستحقة للبدل، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

زيارات ميدانية

وأجرت فرق اللجنة العليا للإرشاد الاجتماعي والدعم النفسي بالوزارة زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة مثل درنة والبيضاء والمرج، وذلك في إطار رصد الحالة على أرض الواقع وتكثيف الجهود للتخفيف عن المتضررين.

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وقدمت اللجنة تقريرها المبدئي بعدد الأسر المتضررة وأماكنها، كما طرحت عدة توصيات للمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع تلك الأسر ومراعاة أوضاعها الإنسانية الصعبة، كما خصصت أرقام هواتف من أجل الدعم النفسي لها.