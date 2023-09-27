حماد يوافق على صرف رواتب 3 أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط

وافق رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد على صرف رواتب ثلاثة أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة بناء على طلب وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف ارحومة.

وقالت وزارة العمل إن موافقة جاءت، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع حماد مع عدد من الوزراء بمدينة درنة المنكوبة، وتأتي تقديرا للعاملين بهذه الشركات في هذه الظروف الاستثنائية للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها.

وسبق أن قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اجتماع مع وزير العمل في ديسمبر الماضي، توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها وذلك بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس.

وشملت توصيات عقيلة «دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكان تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية»، فضلا عن «توزيع الموظفين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري».

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عقيلة صالح يقدم 3 توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة

حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة

ماذا دار في اجتماع حكومة حماد بدرنة؟

وعقد حماد في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدها الشرق الليبي جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري.

وخلال الاجتماع، دعا حماد «جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة»، مؤكدا «رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية».

وناقش حماد مع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة حزمة من الأمور المتعلقة بكارثة «دانيال»، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها اللجنة من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.