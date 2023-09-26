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حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 05:37 مساء
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة حماد في درنة، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة»، مؤكدًا «رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية»، وفق ما نشرته حكومته عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت دعوة حماد خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء في مدينة درنة مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدتها المناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا يوم 10 سبتمبر الجاري.

تقييم عمل الحكومة في درنة
وناقش حماد مع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة حزمة من الأمور المتعلقة بالأزمة، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها اللجنة من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.

- حكومة حماد تجتمع في درنة الأربعاء المقبل

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «اجتماع مجلس الوزراء شهد تقييمًا لعمل الوزارات خلال الفترة الاستثنائية الماضية بمدينة درنة والجبل الأخضر، والجهود التي بُذلت في سبيل إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها، خاصة على مستوى الوزارات الخدمية».

وأضافت أن الحاضرين استعرضوا التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم «مؤتمر إعادة إعمار درنة»، المقرر في 10 أكتوبر المقبل، منوهة بأن المؤتمر المرتقب «سيشهد حضورًا محليًا ودوليًا بارزًا».

قرارات حكومية بشأن الوضع في درنة
وأعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة محمد الجارح، مساء أمس الإثنين، أن مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد سيعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء في مدينة درنة، لدعم الجهود الجارية لإعادة تأهيل وإعمار المدينة.

وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن مجلس الوزراء سوف يتخذ عدة قرارات وإجراءات، من بينها تشكيل لجنة تسييرية لمدينة درنة، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة العمل الاستشاري لجهود الاستجابة للمناطق المتضررة من الفيضانات.

اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة حماد في درنة، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة حماد في درنة، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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