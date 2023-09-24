  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد تعتزم تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 07:55 مساء
حكومة حماد تعتزم تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي في درنة
رئيس لجنة الدعم والعلاج النفسي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب يتحدث في مؤتمر صحفي، الأحد 24 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

قال رئيس لجنة الدعم والعلاج النفسي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور طارق فوزي بدر، إن اللجنة وضعت خطة لتقليل تداعيات الأزمة وتحسين الخدمات بالمناطق المتضررة، حيث سيجرى تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي على مدى الأشهر السبعة المقبلة.

وأضاف بدر، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أن خطة عمل لجنة الدعم والعلاج النفسي مقسمة لثلاث مراحل، الأولى مرحلة طارئة لمدة شهر، وجرى خلالها تكوين عيادة نفسية من أطباء واختصاصيين وتمريض.

- تحقيق لقناة «الوسط» يرصد آثار الصدمة لكارثة درنة (فيديو)
- الجارح: ارتفاع وفيات «دانيال» إلى 3868 حالة
- الجارح: 8 فرق أجنبية لا تزال موجودة في درنة

وأشار إلى وضع قاعدة بيانات بالحالات المترددة على العيادات، وأغلبها حالات مزمنة وأحيانًا طارئة، يجرى إحالتها للعيادة المختصة بصندوق الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن دورات تدريب وتطوير للكوادر، متابعًا: «طلبنا من الجميع، ومن المنظمات الدولية، توحيد العمل واستخدام نفس قاعدة البيانات لتفادي الإزعاج واضطراب العمل».

حكومة حماد تشكل لجنة للدعم والعلاج النفسي
والخميس الماضي، أصدر وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، قرارًا بتشكيل لجنة للدعم والعلاج النفسي للمواطنين، والمقيمين بالمناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات مكونة من أطباء واختصاصيين.

وتتولى اللجنة، بحسب القرار، وضع خطة علمية وعملية لتقديم الرعاية الصحية النفسية، والدعم النفسي للمتضررين من الفيضان، وكذلك الفئات الهشة الأخرى على جميع المستويات في مدينة درنة والمدن الأخرى، وعرضها على الوزير لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.

وتختص اللجنة بحصر وجمع المعلومات والبيانات لجميع المتضررين المستهدفين بتلقي خدمات الرعاية النفسية في مدينة درنة، والمدن المجاورة، ووضعها في المنظومة الإلكترونية لتجري من خلالها متابعة الحالات، وضمان وصول الخدمات إليهم بسهولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني ...
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو لدعم العمليات بالمناطق المنكوبة
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو ...
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها ...
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة ...
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة...
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في المدن المنكوبة
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في ......
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول البحر المتوسط (فيديو)
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول ......
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ......
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد ......
المزيد