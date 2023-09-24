حكومة حماد تعتزم تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة الدعم والعلاج النفسي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور طارق فوزي بدر، إن اللجنة وضعت خطة لتقليل تداعيات الأزمة وتحسين الخدمات بالمناطق المتضررة، حيث سيجرى تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي على مدى الأشهر السبعة المقبلة.

وأضاف بدر، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أن خطة عمل لجنة الدعم والعلاج النفسي مقسمة لثلاث مراحل، الأولى مرحلة طارئة لمدة شهر، وجرى خلالها تكوين عيادة نفسية من أطباء واختصاصيين وتمريض.

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وأشار إلى وضع قاعدة بيانات بالحالات المترددة على العيادات، وأغلبها حالات مزمنة وأحيانًا طارئة، يجرى إحالتها للعيادة المختصة بصندوق الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن دورات تدريب وتطوير للكوادر، متابعًا: «طلبنا من الجميع، ومن المنظمات الدولية، توحيد العمل واستخدام نفس قاعدة البيانات لتفادي الإزعاج واضطراب العمل».

حكومة حماد تشكل لجنة للدعم والعلاج النفسي

والخميس الماضي، أصدر وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، قرارًا بتشكيل لجنة للدعم والعلاج النفسي للمواطنين، والمقيمين بالمناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات مكونة من أطباء واختصاصيين.

وتتولى اللجنة، بحسب القرار، وضع خطة علمية وعملية لتقديم الرعاية الصحية النفسية، والدعم النفسي للمتضررين من الفيضان، وكذلك الفئات الهشة الأخرى على جميع المستويات في مدينة درنة والمدن الأخرى، وعرضها على الوزير لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.

وتختص اللجنة بحصر وجمع المعلومات والبيانات لجميع المتضررين المستهدفين بتلقي خدمات الرعاية النفسية في مدينة درنة، والمدن المجاورة، ووضعها في المنظومة الإلكترونية لتجري من خلالها متابعة الحالات، وضمان وصول الخدمات إليهم بسهولة.