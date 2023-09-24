  • Alwasat News
Atwasat

الجارح: 8 فرق أجنبية ما زالت تعمل في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 07:36 مساء
الجارح: 8 فرق أجنبية ما زالت تعمل في درنة
الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي، الأحد 24 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

قال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، إن ثماني فرق أجنبية ما زالت تواصل عملها في مدينة درنة، خاصة من مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا الاتحاد الأوروبي.

وأكد الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات، مشيرًا إلى أن لجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضًا في عملية تنظيم خططها وبرامجها للاستجابة للعلاج النفسي والتنظيم والانتشار سواء في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة.

الجارح: تضرر 16 بلدية جراء الفيضانات
وأشار إلى تضرر 16 بلدية جراء الفيضانات، تضم 22 مدرسة متضررة بشكل كلي، و43 مدرسة بشكل جزئي، لافتًا إلى أن لجنة الطوارئ اتخذت إجراءات لتسهيل عملية التسجيل للطلبة في مدارس جديدة بعد تضرر مدارسهم.

وأوضح أن الإجراء المطلوب يتمثل في تعهُّد من ولي الأمر فيما يتعلق بالمستوى الدراسي الذي وصل إليه الطالب، حيث سيجرى تقسيم الفرقة الدراسية بين الصباحية والمسائية لتفادي الزحام بين الطلبة وتوجُّه لتقليص عدد الساعات التعليمية خلال اليوم لإتاحة الفرصة للمدارس لتكون فترات صباحية ومسائية.

- حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
- الجارح: ارتفاع وفيات «دانيال» إلى 3868 حالة
- الجارح: لا صحة لإخراج فرق إنقاذ أجنبية من درنة

الجارح: مشاورات مع شباب درنة لتشكيل لجنة تسييرية لتسيير شؤون المدينة
وعلى المستوى التنظيمي، قال الجارح إن اليوم شهد استمرار المشاورات من قبل غرفة الطوارئ واللجنة العليا للاستجابة للطوارئ مع شباب درنة لتشكيل لجنة تسييرية لتسيير شؤون المدينة.

والإثنين الماضي، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إقالة المجلس البلدي درنة، وإحالة أعضائه كافة للتحقيق، بحسب قرار نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك آنذاك.

وطالب أهالي درنة، خلال تظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي، تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة، ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني ...
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو لدعم العمليات بالمناطق المنكوبة
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو ...
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها ...
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة ...
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة...
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في المدن المنكوبة
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في ......
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول البحر المتوسط (فيديو)
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول ......
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ......
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد ......
المزيد