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حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 09:06 مساء
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد (أرشيفية: صفحة الحكومة على فيسبوك)
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قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الإثنين، إقالة المجلس البلدي درنة، وإحالة أعضائه كافة للتحقيق، بحسب ما نقلت قناة «الوسط» (Wtv).

وفي وقت سابق طالب أهالي درنة تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة، ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.

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والخميس الماضي، أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارًا بإقالة عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، وإحالته للتحقيق، وتكليف عضو المجلس أحمد جمعة امدور بتسيير مهام البلدية.

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