أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أهالي درنة 16 مطلبًا لدعم المدينة المنكوبة في مرحلة ما بعد الكارثة التي شهدتها الأسبوع الماضي جراء العاصفة «دانيال» وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين في كارثة هي الأكبر في تاريخ ليبيا.

ونظم المئات من أهالي درنة، عصر اليوم الإثنين، تظاهرة حاشدة أمام مسجد الصحابة وسط المدينة الذي اجتاحته الفيضانات العارمة قبل أسبوع، نددوا خلالها بمجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، وطالبوا بتوحيد ليبيا، بحسب صور ولقطات فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وتلا المشاركون في التظاهرة بيانًا جاء فيه أن مدينتهم «تعيش الظلم جهارًا نهارًا منذ أكثر من 60 عامًا. بل وأصبحت للظلم عنوانًا»، مخاطبين كلًا من الأمم المتحدة، ومنظمة العالم الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والقيادة العامة، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والحكومتين شرقًا وغربًا «بطلبات لا حياد عنها».

المطالب الـ16 لأهالي درنة

وشملت المطالب الـ16 التي أعلنها أهالي مدينة درنة التالي:

أولًا: نطالب النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم كائنًا من يكون، فليس هناك من هو أعز من أهلينا الذين فقدناهم.

ثانيًا: نطالب مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل.

ثالثًا: نطالب بالبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين.

رابعًا: نطالب بعقد مؤتمر دولي حول إعمار مدينة درنة.

خامسًا: نطالب برقابة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على عملية إعادة إعمار مدينة درنة.

سادسًا: تكليف مكتب استشاري دولي لإعداد جميع الدراسات الهندسية والمساحية والمالية المتعلقة بعملية الإعمار.

ونظرًا للظروف التي تمر بها ليبيا والانقسام السياسي، ومع كامل احترامنا لجميع المكونات السياسية والعسكرية، إلا أننا نطالب الجميع باحترام إرادة المدينة ودعمها في خطواتها نحو البناء وإصلاح ما تم إفساده.

سابعًا: تكليف شركات عالمية يشهد لها في الإعمار والبناء وفق طبيعة المدينة الجغرافية والمناخية والثقافية والتاريخية.

ثامنًا: نطالب بتحديد واضح لأي صندوق مالي أو مخصصات مالية للإعمار باسم مدينة درنة دون دمج أو ربط لأي أعمال أخرى بهذا الأمر وتحت أي سبب أو ذريعة كانت.

تاسعًا: إصدار قرار بتحديد الحدود الإدارية لبلدية درنة بحدودها السابقة من محلة الفتائح شرقًا حتى محلة كرسة غربًا.

عاشرًا: تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.

أحد عشر: نطالب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الدولية بإنشاء مركز للرعاية الطبية والتأهيل النفسي بمدينة درنة.

اثنا عشر: نطالب بمحاسبة المجلس البلدي بدرنة ولجنة استقرار درنة والتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة.

ثالث عشر: نطالب بحل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة.

رابع عشر: نطالب هيئة الأحوال المدنية ومكتب النائب العام بضرورة إثبات هوية حالات الوفاة لشهداء المدينة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك.

خامس عشر: نطالب مصلحة الجوازات في ليبيا بفتح مكتب الطباعة بمدينة درنة نظرًا لحجم المفقودات من جوازات السفر والبطاقات الشخصية.

سادس عشر: نحن من تبقى من سكان درنة لن نرضى بغير ما طالبنا به، ولن تفلح معنا أي أساليب تحذيرية أو مصطلحات مطاطية، ولن نتهاون في إعادة إعمار درنة حتى تعود زاهرة في ظاهرها وطاهرة في باطنها، ولن نتسامح مع كل من كان سببًا أو عونًا لإهمال أو فساد أدى بنا إلى هذا المآل.

تظاهرات أهالي درنة أمام مسجد الصحابة وسط المدينة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

تظاهرات أهالي درنة أمام مسجد الصحابة وسط المدينة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

تظاهرات أهالي درنة أمام مسجد الصحابة وسط المدينة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (الإنترنت)