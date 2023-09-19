الجارح: لا صحة لإخراج فرق إنقاذ أجنبية من درنة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح إخراج فرق إنقاذ أجنبية من مدينة درنة، لافتًا إلى أن بعض الفرق ربما تنتهي من علمها وتغادر.

ولفت الجارح، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، إلى وجود 14 فريق إنقاذ تعمل في درنة حتى الآن، من بينها 10 فرق أجنبية و4 فرق ليبية، مشيرًا إلى الانتهاء من إصلاح 70% من كابل الألياف البصرية حتى الآن.

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لا قرار بإخلاء درنة

كما نفى صدور أي قرار بإخلاء مدينة درنة، ربما باستثناء المناطق تنتشر فيها الجثث، لكن أهل درنة المتواجدين داخل بيوتهم لم يصدر أي قرار بخصوصهم

وقال وزير الصحة عثمان عبدالجليل إن الفرق الطبية لا تزال تعمل في مدينة درنة ولا يزال هناك فرق أخرى ستصل لاحقًا، متابعًا: «هذه فرق جاءت للمساعدة كيف سيجري منعهم».