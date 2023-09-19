الجارح: لا يوجد قرار بإخلاء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، صدور أي قرار بإخلاء مدينة درنة، ربما باستثناء المناطق تنتشر فيها الجثث، لكن أهل درنة المتواجدين داخل بيوتهم لم يصدر أي قرار بخصوصهم.

وعن تدفق المعلومات، أشار الجارح إلى أن اللجنة ستوفر جميع المعلومات عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لمشاركة المعلومات، في ظل حالة الانقسام التي تعانيها البلاد.

- تكليف محمد الجارح ناطقًا باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة

في حين قال وزير الصحة عثمان عبدالجليل: «ليس هناك أي انتشار للأوبئة في المناطق المنكوبة بالفيضانات»، لكنه أشار إلى أنه في حال ظهور أي خطر وبائي يستوجب عزل مواطنين في المنازل فإن الحكومة ستتخذ هذا القرار لحماية فرق الإنقاذ والصحفيين والمواطنين.