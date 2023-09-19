  • Alwasat News
Atwasat

الجارح: لا يوجد قرار بإخلاء درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 08:52 مساء
الجارح: لا يوجد قرار بإخلاء درنة
الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة محمد الجارح يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

نفى الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، صدور أي قرار بإخلاء مدينة درنة، ربما باستثناء المناطق تنتشر فيها الجثث، لكن أهل درنة المتواجدين داخل بيوتهم لم يصدر أي قرار بخصوصهم.

وعن تدفق المعلومات، أشار الجارح إلى أن اللجنة ستوفر جميع المعلومات عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لمشاركة المعلومات، في ظل حالة الانقسام التي تعانيها البلاد.

- تكليف محمد الجارح ناطقًا باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة

في حين قال وزير الصحة عثمان عبدالجليل: «ليس هناك أي انتشار للأوبئة في المناطق المنكوبة بالفيضانات»، لكنه أشار إلى أنه في حال ظهور أي خطر وبائي يستوجب عزل مواطنين في المنازل فإن الحكومة ستتخذ هذا القرار لحماية فرق الإنقاذ والصحفيين والمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: تغيُّر المناخ فاقم احتمال هطول الأمطار على ليبيا بنحو 50 مرة
دراسة: تغيُّر المناخ فاقم احتمال هطول الأمطار على ليبيا بنحو 50 ...
التومي: 36 مؤسسة وخطة حكومية من 3 مسارات تعمل بالمناطق المنكوبة
التومي: 36 مؤسسة وخطة حكومية من 3 مسارات تعمل بالمناطق المنكوبة
بلدية مصراتة تطالب المتبرعين بتخزين المساعدات لكثرتها بالمناطق المنكوبة
بلدية مصراتة تطالب المتبرعين بتخزين المساعدات لكثرتها بالمناطق ...
تكليف محمد الجارح ناطقًا باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة
تكليف محمد الجارح ناطقًا باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة ...
إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتعليم الأساسي
إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتعليم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
عبدالجليل يؤكد صعوبة التعرف على هوية ضحايا «دانيال» منذ ثلاثة أيام
عبدالجليل يؤكد صعوبة التعرف على هوية ضحايا «دانيال» منذ ......
الجارح: لا يوجد قرار بإخلاء درنة
الجارح: لا يوجد قرار بإخلاء درنة...
غوتيريس: أهل درنة عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم «فيديو»
غوتيريس: أهل درنة عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم ......
إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتعليم الأساسي
إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتعليم ......
تكليف محمد الجارح ناطقًا باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة
تكليف محمد الجارح ناطقًا باسم اللجنة العليا للطوارئ ......
المزيد