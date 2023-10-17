حكومة حماد توزع صكوك التعويضات على 52 عائلة متضررة من «دانيال» بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم الثلاثاء، في توزيع الدفعة الثالثة من صكوك التعويضات على الأسر المتضررة من السيول في مدينة درنة والمسجلة في منظومة الحصر.

ووزعت اللجنة صكوك على 52 عائلة تحت إشراف «القيادة العامة»، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أكد استمرار توزيع الصكوك لمستحقيها في مدينة درنة وباقي المدن والمناطق المنكوبة.

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وسبق أن أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري أن صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر «سيكون بالتنسيق مع القيادة العامة».

وضربت العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال توزيع صكوك التعويضات على 52 عائلة متضررة من «دانيال» بدرنة، 17 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

من أعمال توزيع صكوك التعويضات على 52 عائلة متضررة من «دانيال» بدرنة، 17 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

من أعمال توزيع صكوك التعويضات على 52 عائلة متضررة من «دانيال» بدرنة، 17 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)