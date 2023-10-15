المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4278 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري وصول عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4278 حالة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

جاءت هذه الإحصائية بعد انتشال 69 جثة من ضحايا كارثة درنة خلال خمسة أيام؛ من الجمعة 6 أكتوبر إلى الثلاثاء 10 أكتوبر، بحسب إحاطة نشرها المسماري.

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انتشال 69 جثة من ضحايا كارثة درنة خلال خمسة أيام

وتفصيليًا، جرى انتشال 10 جثث يوم الجمعة 6 أكتوبر و13 جثة يوم السبت و9 جثث يوم الأحد و12 جثة يوم الإثنين و16 جثة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.