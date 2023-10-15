دفن 49 رفاة بشرية استخرجت من مقبرة الصحابة في درنة خلال الفيضانات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جمعية الهلال الأحمر - فرع درنة إن فريق انتشال الجثث التابع لها أكمل مهمة دفن 49 رفاة بشرية، جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات المصاحبة للعاصفة «دانيال» التي ضربت المدينة الشهر الماضي.

وأوضحت الجمعية أن الدفن جرى في مقبرة الفتائح عقب صلاة عصر أمس السبت، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية من قِبل النيابة العسكرية في درنة، والطب الشرعي التابع للخبرة القضائية بالمدينة.

مقبرة الصحابة تتأثر بالعاصفة «دانيال»

ولحقت أضرار كبيرة بمقبرة الصحابة نتيجة الفيضانات التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في 10 و11 سبتمبر الجاري. كما تضرر مسجد الصحابة شرقي المدينة.

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وتضم المقبرة رفاة أكثر من 70 صحابيا كانوا جزءا من الفتح الإسلامي في شمال أفريقيا، منهم زهير بن قيس البلوي وأبو منصور الفارسي عبدالله بن بر القيسي.

متطوعو الهلال الأحمر في درنة خلال دفن رفاة 49 شخصًا كان قد جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات. (جمعية الهلال الأحمر في درنة)

متطوعو الهلال الأحمر في درنة خلال دفن رفاة 49 شخصًا كان قد جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات. (جمعية الهلال الأحمر في درنة)

متطوعو الهلال الأحمر في درنة خلال دفن رفاة 49 شخصًا كان قد جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات. (جمعية الهلال الأحمر في درنة)

متطوعو الهلال الأحمر في درنة خلال دفن رفاة 49 شخصًا كان قد جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات. (جمعية الهلال الأحمر في درنة)

متطوعو الهلال الأحمر في درنة خلال دفن رفاة 49 شخصًا كان قد جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات. (جمعية الهلال الأحمر في درنة)

متطوعو الهلال الأحمر في درنة خلال دفن رفاة 49 شخصًا كان قد جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات. (جمعية الهلال الأحمر في درنة)