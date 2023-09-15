بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة الخدمات العامة بطرابلس، اليوم الجمعة، أعمال تنظيف وصيانة مسجد «الصحابة» في درنة الذي تضرر جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت المدينة، مخلفتة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، جرافات تنقل أكوام من الأتربة من داخل وأمام المسجد، تمهيدا لصيانته.

سبب تسمية المسجد

وترجع تسمية مسجد الصحابة هذا الاسم إلى مجاورته أضرحة الصحابة: زهير بن قيس البلوي، وعبدالله بن بر القيسي، وأبي منصور الفارسي.

أضرار في مسجد الصحابة بدرنة جراء «دانيال» (فيديو)

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وتسببت العاصفة «دانيال» في دمار واسع داخل درنة، وهي أكثر المدن المتضررة في المنطقة الشرقية، حيث سجلت آلاف الوفيات، بالإضافة إلى فقدان ونزوح الآلاف، فضلا عن أضرار جسيمة في البنية التحتية.

الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا

قال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، تامر رمضان، الجمعة: «لا يزال هناك أمل في العثور على أحياء»، بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين قبل أيام.

وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال، خلال مؤتمر صحفي، عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكدا أنها «لن تكون نهائية أو دقيقة»، وثمة حصائل مختلفة وموقتة جدا تشير إلى وقوع ما لا يقل عن 3800 قتيل، حسب وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال»، التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)

من أعمال الصيانة خارج مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)

من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)