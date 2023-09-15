  • Alwasat News
Atwasat

بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 03:45 مساء
بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)
من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
alwasat radio

بدأت شركة الخدمات العامة بطرابلس، اليوم الجمعة، أعمال تنظيف وصيانة مسجد «الصحابة» في درنة الذي تضرر جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت المدينة، مخلفتة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، جرافات تنقل أكوام من الأتربة من داخل وأمام المسجد، تمهيدا لصيانته.

سبب تسمية المسجد
وترجع تسمية مسجد الصحابة هذا الاسم إلى مجاورته أضرحة الصحابة: زهير بن قيس البلوي، وعبدالله بن بر القيسي، وأبي منصور الفارسي.

أضرار في مسجد الصحابة بدرنة جراء «دانيال» (فيديو)
السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لليبيا
الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم
الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا

وتسببت العاصفة «دانيال» في دمار واسع داخل درنة، وهي أكثر المدن المتضررة في المنطقة الشرقية، حيث سجلت آلاف الوفيات، بالإضافة إلى فقدان ونزوح الآلاف، فضلا عن أضرار جسيمة في البنية التحتية.

الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا
قال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، تامر رمضان، الجمعة: «لا يزال هناك أمل في العثور على أحياء»، بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين قبل أيام.

وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال، خلال مؤتمر صحفي، عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكدا أنها «لن تكون نهائية أو دقيقة»، وثمة حصائل مختلفة وموقتة جدا تشير إلى وقوع ما لا يقل عن 3800 قتيل، حسب وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال»، التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال الصيانة خارج مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال الصيانة خارج مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال الصيانة داخل مسجد «الصحابة» بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن ...
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فريق إنقاذ من «ريبسول» الإسبانية يباشر عملياته في سوسة والوردية
فريق إنقاذ من «ريبسول» الإسبانية يباشر عملياته في سوسة والوردية
السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لليبيا
السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات غذائية ...
في مهمة لطرد «فاغنر».. بعثة أميركية تزور ليبيا الشهر الجاري
في مهمة لطرد «فاغنر».. بعثة أميركية تزور ليبيا الشهر الجاري
تعهد أممي بمساعدة ليبيا في البحث عن الضحايا والمفقودين جراء «دانيال»
تعهد أممي بمساعدة ليبيا في البحث عن الضحايا والمفقودين جراء ...
بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)
بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
موظفو الأمم المتحدة في ليبيا يؤدون صلاة الغائب على ضحايا «دانيال»
موظفو الأمم المتحدة في ليبيا يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ......
شاهد.. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعما لمنكوبي «دانيال»
شاهد.. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعما لمنكوبي «دانيال»...
«دانيال» توحّد الليبيين لدعم «درنة»
«دانيال» توحّد الليبيين لدعم «درنة»...
بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)
بدء صيانة مسجد «الصحابة» في درنة (فيديو)...
تعهد أممي بمساعدة ليبيا في البحث عن الضحايا والمفقودين جراء «دانيال»
تعهد أممي بمساعدة ليبيا في البحث عن الضحايا والمفقودين جراء ......
المزيد