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السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 02:46 مساء
السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لليبيا
آثار مدمرة للعاصفة دانيال على مدينة درنة. (الإنترنت)
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أعلنت المملكة العربية السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات في ليبيا.

وبحسب ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، الخميس، أمر كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال الأيام الماضية على وقع العاصفة «دانيال».

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إن «هذا التوجيه (..) يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها».

تنسيق مع الهلال الأحمر الليبي
وأشار إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

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وتسبب إعصار «دانيال»، تسبب في سيول مدمرة في شرق ليبيا، وكانت مدينة درنة الأكثر تضررا في أعنف كارثة حلت بالبلاد. ورفع انهيار سدين من أرقام الضحايا الذي تخطوا اليوم 11 ألف قتيل ونحو 20 ألف مفقود.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن الفيضانات أدت لنزوح 30 ألف شخص على الأقل من سكان درنة، فيما اضطر آلاف آخرون لمغادرة منازلهم في مدن أخرى في الشرق.

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