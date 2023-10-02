حكومة حماد: صرف التعويضات للمتضررين سيكون بالتنسيق مع القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، مساء اليوم الإثنين، إن صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر «سيكون بالتنسيق مع القيادة العامة».

وبحث وكيل عام وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة الحصر والتعويضات بالحكومة مع مهندسي الشؤون الفنية بمرافق درنة وجهات النظر حول صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة «دانيال» من خلال تقييم الوضع الميداني في المدينة، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

تنظيم صرف التعويضات

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء جاء «بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد»، مشيرة إلى أن «الاجتماع خلص إلى أن صرف التعويضات سيكون بالتنسيق مع القيادة العامة لضمان حسن التنظيم ووصولها لمستحقيها».

- حكومة حماد: بدء صرف تعويضات متضرري «دانيال» الأسبوع المقبل

- الجارح يعلن انتهاء مهمته وتشكيل لجنة أزمة برئاسة علي القطراني

وقررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد خلال اجتماعها في مدينة درنة، الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة أزمة بخصوص درنة والمناطق المتضررة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، بحسب ما أعلنه الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح الذي انتهت مهمته في 26 سبتمبر الماضي.

موعد صرف التعويضات للمتضررين

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 29 سبتمبر، بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة المتوسطية «دانيال» مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة.

وجاء الإعلان عن موعد صرف التعويضات، خلال لقاء وكيل وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة الحصر والتعويضات، أبوبكر امصادف، ووكيل وزارة الداخلية، فرج أقعيم، ورئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء توفيق المسماري، مع عمداء 14 بلدية من أصل 17 بلدية متضررة يوم الجمعة الماضي.

وشهد الاجتماع تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، ومن ثم تسليم صكوك التعويضات إلى عميد كل بلدية على حدة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تسليم هذه الصكوك إلى المواطنين عن طريق اللجنة المشكلة داخل كل بلدية، ووفق الآلية المعتمدة للتعويض.

اجتماع رئيس لجنة الحصر والتعويضات مع مهندسي الشؤون الفنية بمرافق درنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع رئيس لجنة الحصر والتعويضات مع مهندسي الشؤون الفنية بمرافق درنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)