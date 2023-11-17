«وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة على قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تحت عنوان «وادي الموت»، تذيع قناة الوسط «WTV» في الرابعة وخمس دقائق غدا السبت فيلما وثائقيا يلخص مأساة سكان درنة والمنطقة الشرقية جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي، وأودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وفق الإحصاءات الرسمية.

يرصد الفيلم شهادات حية لناجين شهدوا الساعات الأولى للكارثة، يحكون قصة البقاء والنجاة من العاصفة التي جاءت ليلًا، فأنهت حياة أسر كاملة وهم نائمون.. أسر وضحايا راحوا ضحية الإهمال الناتج عن عدم صيانة سدي وادي درنة.

- صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات

- ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

- جريدة «الوسط»: لعنة الانقسام تطال إعمار درنة

يركز الفيلم على تأثير انهيار سدي درنة في تفاقم أعداد الضحايا، ويشير إلى ضخامة الكارثة التي كشفت تدني البنية التحتية في ليبيا، والفساد الإداري المتفاقم مع تعاقب الحكومات.

الفيلم من إخراج طارق أبو بكر الهوني، وإعداد محمد العنيزي، وتعليق حاتم فركاش، فيما قام بأعمال الغرافيك والمونتاج محمد الذيب.