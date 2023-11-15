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السفير الإيطالي: برامج مشتركة لإدماج الشباب الليبي في نشر السلام والأمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:44 صباحا
السفير الإيطالي: برامج مشتركة لإدماج الشباب الليبي في نشر السلام والأمن
الزني والسفير الإيطالي في لقاء بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2023. (وزارة الشباب)
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أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني رغبة بلاده في التعاون من أجل تنفيذ برامج مشتركة لإدماج الشباب في نشر السلام والأمن، وتنظيم لقاءات ثنائية شبابية ليبية إيطالية.

وخلال لقاء مع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني ظهر الثلاثاء في طرابلس، أشار السفير الإيطالي إلى «تنفيذ عدد من البرامج الثقافية الثنائية التي ضمت شباباً من البلدين، إضافة لتوفير عديد الفرص الخاصة بالمنح الدراسية والتي تذهب النسبة الكبرى فيها للشباب الليبي»، وفق بيان للوزارة.

من جهته، عبر وزير الشباب عن تطلعه إلى «خطوات حقيقية للتعاون في مجال تنمية الشباب بين البلدين، خاصة مع تأكيد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها العاصمة الليبية طرابلس أن رغبة إيطاليا في التعاون كبرى ولكن الخطوات المشتركة في مجال الشباب لا تزال خجولة».

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وفي يناير الماضي، زارت ميلوني طرابلس في ثاني زيارة تقوم بها هذا الأسبوع إلى بلد من جنوب حوض البحر المتوسط، حيث بحثت ملفي الطاقة والهجرة.

تفعيل معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية
وقال الزني «نسعى لتفعيل معاهدة الصداقة بين الدولتين في المجال الشبابي والثقافي، إضافة لاستعراض البرامج التي نفذتها الوزارة منذ تأسيسها في شهر مارس من العام 2021، التي تضم برامج بعديد المجالات من بينها بناء القيادات الشابة في المجال الديمقراطي».

واتفق الجانبان الليبي والإيطالي على توسيع النشاط الشبابي ووضع مذكرة تعاون مشترك ضمن إطار معاهدة السلام بين البلدين لتنفيذ برامج التبادل الشبابي والبرامج التعليمية والسياحة الشبابية وبناء القدرات وتوطيد العلاقات بين المؤسسات الوطنية للشباب بالبلدين.

يشار إلى أن معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية التي وقعها النظام السابق مع الحكومة الإيطالية في العام 2008 تنص على أن «يعمق الطرفان الروابط الثقافية التقليدية وأواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين، ويشجعان الاتصالات المباشرة بين المؤسسات والهيئات الثقافية بالبلدين، كما يجرى تسهيل المبادلات الشبابية والتوأمة بين المدن والمؤسسات الجهوية الأخرى بالبلدين».

الزني والسفير الإيطالي في لقاء بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2023. (وزارة الشباب)
الزني والسفير الإيطالي في لقاء بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2023. (وزارة الشباب)
الزني والسفير الإيطالي في لقاء بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2023. (وزارة الشباب)
الزني والسفير الإيطالي في لقاء بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2023. (وزارة الشباب)
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