لتعزيز الانتماء الوطني.. وزارة الشباب تطلق برنامج «مدارس الأمن القومي»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة إطلاق برنامج «مدارس الأمن القومي» للقيادات الشابة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الأمن القومي، وتعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن برنامج «مدارس الأمن القومي» يقام للمرة الأولى على مستوى ليبيا، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، بعد توفير المتطلبات اللازمة لهذه المدراس، مبينة أن البرنامج يستهدف تعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي على المستوى الوطني.

في مارس الماضي، بحث الزني مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، الدكتور سمير عانوتي، تفعيل برنامج شبكة الأمم المتحدة لتنمية الشباب للعام 2023، والعمل المشترك في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 - 2025، بما يخدم مصلحة الشباب الليبي.

الزني خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة 16 أغسطس2023 (وزارة الشباب بحكومة الوحدةالوطنية الموقتة)

الزني خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة 16 أغسطس2023 (وزارة الشباب بحكومة الوحدةالوطنية الموقتة)