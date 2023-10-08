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السفير جيانلوكا ألبريني: الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 05:28 مساء
السفير جيانلوكا ألبريني: الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر
لقاء الدبيبة مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 8 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
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قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد «أن الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر المقبل ضمن الروزنامة الشتوية للشركة».

واستقبل الدبيبة السفير الإيطالي والوفد المرافق له بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، صباح اليوم الأحد، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

مسارات جوية جديدة بين ليبيا وإيطاليا
وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة بحث مع السفير الإيطالي «التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة جهود فتح مسارات جوية جديدة بين ليبيا وإيطاليا، خاصة بعد استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين سبتمبر الماضي».

- ميلوني تدعو الدبيبة إلى حضور مؤتمر أفريقيا - إيطاليا
- مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطيران المدني
- انطلاق أول رحلة طيران من طرابلس لروما بعد توقف 10 سنوات
- الدبيبة يصل طرابلس على متن رحلة تجريبية للخطوط الجوية الإيطالية

ووقَّعت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 30 سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع سلطات الطيران المدني الإيطالية، تستهدف تطوير التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وتسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات عارضة ومنتظمة. كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بين البلدين في وقت لاحق، وفق وزارة المواصلات.

وانطلقت أول رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس باتجاه العاصمة الإيطالية روما، يوم 30 سبتمبر، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات. وسيَّرتها شركة طيران «سماء المتوسط» الخاصة.

دعوة الدبيبة إلى «مؤتمر إيطاليا - أفريقيا»
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء ناقش الدعوة الموجهة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الدبيبة لحضور «مؤتمر أفريقيا - إيطاليا» المزمع عقده في روما نوفمبر المقبل، لأهميته في توطيد العلاقة الليبية - الإيطالية.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة إجراءات عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين في طرابلس لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة غير النظامية وآليات تنظيمه.

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