الزني يؤكد ضرورة تمكين النساء خلال «اللقاء الوطني للشابات»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الشباب في «حكومة الوحدة الوطنية»، فتح الله الزُّني، اليوم الأحد، ضرورة تمكين النساء، ودفعهن نحو مشاركة أكثر فاعلية في الحركة الكشفية، نظرا لما يمثله دورهن من أهمية في تنمية المجتمع، وذلك خلال مشاركته في اللقاء الوطني للشابات.

وقال المركز الإعلامي لحكومة الدبيبة، في بيان اليوم الأحد، إن الزني التقى عدداً من المشاركات في مشروع «شابات للتأثير.. قائدات للتطوير» الذي ينفذه قطاع البرامج لمرشدات ليبيا على هامش مشاركته في فعاليات اللقاء الوطني للشابات.

الزني يؤكد ضرورة تمكين الشابات

خلال اللقاء، أكد الزني حرص الوزارة على دعم الحركة الكشفية وأفرادها؛ لما تمثله من أهمية في تنمية المجتمع. كما ناقش مع المشاركات تطلعاتهن وأفكارهن ورؤاهن لدعم وزارة الشباب الحركة الكشفية كجزء من لغة الحوار التي تطرحها وزارة الشباب مع المكونات الشبابية، مشددا على ضرورة تمكين الشابات في الحركة الكشفية، وجعلهن نموذجا للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

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وطالب الزني المشاركات بضرورة بذل الجهد، لتكوين صف ثانٍ من القيادات الشابة القادرة على إثراء الحركة الكشفية، ودعم مسيرة نهضتها للأجيال القادمة، وفق البيان.

«الأعلى للمرأة الليبية» يطالب زينينغا بتمثيل النساء في العملية السياسية

في يونيو الماضي، التقى نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، ممثلي 17 حزبا وتجمعا سياسيا، بحضور ممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، ضمن سلسلة اجتماعات لبعثة الأمم المتحدة من أجل استطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة «6+6» المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وطالبت ممثلات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، خلال لقائهن زينينغا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«زيادة انخراط المسؤولين بليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء، والعمل على بناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، وزيادة تمثيلهن السياسي».

الزني خلال مشاركته في «اللقاء الوطني للشابات»27 أغسطس2023(المركز الإعلامي لحكومة الدبيبة)

«اللقاء الوطني للشابات»27 أغسطس2023(المركز الإعلامي لحكومة الدبيبة)

الزني خلال مشاركته في «اللقاء الوطني للشابات»27 أغسطس2023(المركز الإعلامي لحكومة الدبيبة)