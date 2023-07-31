الحويج يناقش الترتيبات اللازمة لإقامة معرض ومنتدى تمكين المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج اجتماعا، اليوم الإثنين، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية الطرمال، لبحث الترتيبات اللازمة لإقامة معرض تحت شعار «أثر التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم التنمية المكانية».

واستعرض الاجتماع آلية تنظيم المعرض، بمشاركة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، «بما يحقق أهدافه وتطلعات حكومة الوحدة الوطنية في دعم المرأة وتمكينها بقطاع الاقتصاد والتجارة»، بحسب بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

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كما تطرق الحاضرون إلى محاور المنتدى المزمعة إقامته على هامش المعرض تحت عنوان «ريادة المرأة للمشروعات الصغرى والمتوسطة بحوض البحر الأبيض المتوسط»، وعرض تجارب رائدة لعدد من السيدات الليبيات ومن دول الجوار، بمشاركة الخبراء والمستشارين لدى عدد من المؤسسات المحلية والدولية المختصة.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والمدير العام لمركز تنمية الصادرات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير مكتب تمكين المرأة في الوزارة.

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية الطرمال، الإثنين 31 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)