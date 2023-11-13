حماد: خطط تنموية ضخمة في قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الإثنين عن توجُّه حكومته إلى تنفيذ العديد من الخطط التنموية الضخمة في قطاع النفط، مشيرا إلى «تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمارات الحقيقية التي تخدم الاقتصاد المحلي والإقليمي».

جاء ذلك في كلمة افتتاحية بمعرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة في دورته الثالثة، على أرض معارض أضواء الهواري بمدينة بنغازي.

حماد يتحدث عن توطين التكنولوجيا

وأوضح حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تضع في اعتبارها توطين التكنولوجيا والاستثمارات الاقتصادية في ليبيا»، مشيرا إلى أن «ليبيا تعتمد في الحصول على المحروقات بما نسبته 70%، أو أكثر من الاحتياج اليومي من الوقود والمشتقات البترولية، عبر الاستيراد من الخارج، رغم توافر جميع الإمكانات للاعتماد على الصناعات والموارد المحلية».

وقال إن «احتكار هذه التكنولوجيا أدى إلى السيطرة بشكل أو بآخر على صناعة النفط والبتروكيماويات في ليبيا، واستخدامها في أغراض لتحقيق مكاسب سياسية، دون النظر إلى الاقتصاد والاستثمارات الليبية في هذا القطاع الهام».

بنغازي تستضيف معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقة المتجددة الإثنين

شارك في حفل افتتاح المعرض، نواب رئيس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة، ورئيس ديوان المحاسبة التابع مجلس النواب د. عمر عبد ربه، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري ، ومسؤولون عن الشركات المتخصصة في قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، ورجال أعمال ومؤسسات بالقطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن يختتم المعرض فعالياته بعد غد الأربعاء، وتقول حكومة حماد إنه يعد فرصة لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطاقة، ومنصة للشركات لتبادل المعرفة والتجارب وإقامة شراكات استراتيجية، ولقاء الخبراء والمتخصصين في الصناعة، ومناقشة أحدث التوجهات والتحديات في مجال الطاقة.