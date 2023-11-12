بنغازي تستضيف معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقة المتجددة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف مدينة بنغازي، الإثنين، النسخة الثالثة من معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقة المتجددة، الذي سيستمر إلى الأربعاء 15 نوفمبر الجاري.

وسيشارك في المعرض، الذي يقام على أرض معارض أضواء الهواري، شركات متخصصة في قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة ورجال أعمال ومؤسسات بالقطاعين العام والخاص.

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أهداف معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقة المتجددة

وأفادت صفحة المعرض على «فيسبوك» بأن الفعالية، التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعتبر منصة للشركات من أجل تبادل المعرفة والتجارب، وإقامة شراكات إستراتيجية، حيث توفر فرصة للقاء الخبراء والمتخصصين في الصناعة، ومناقشة أحدث التوجهات والتحديات في مجال الطاقة.

وأضافت أن ليبيا تحاول الاندماج في الحركة العالمية للطاقة المتجددة، وإبرام شراكات دولية، لتعزيز حلول الطاقة المتجددة، وبناء قطاع طاقة بيئي مستدام.